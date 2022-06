Rayman ganó por knockout y festejó con la camiseta de Huahuel

Una contundente victoria consiguió Jairo Rayman en instalaciones del Deportivo Metalúrgico de Del Viso (Buenos Aires). Derrotó por knockout en el segundo round al bonaerense Maximiliano Corso. Para el momento del anuncio del resultado oficial del combate, el boxeador se puso la camiseta de Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci. «Se parece a la de River», dijo la periodista Silvana Carsetti que relató la pelea para TyC Sports.

En una atractiva noche de boxeo con un par de títulos latinos en juego, Jairo Rayman volvió a subir al cuadrilátero luego de varios meses sin competencia. La velada tuvo lugar este sábado (25/06) en instalaciones del club Deportivo Metalúrgico de Del Viso, en la provincia de Buenos Aires. «Maky» logró un categórico triunfo ante Maximiliano Corso, de Ensenada. El boxeador formado en Bariloche dominó las acciones en el primer asalto y lo definió en el segundo. El bonaerense visitó la lona y la cuenta del árbitro llegó a 10.

Rayman no peleaba oficialmente desde noviembre del año pasado. Aquella presentación ante el santafesino Omar Díaz le dejó un sabor muy amargo. Perdió por descalificación en una pelea que dejó muchas dudas. Es por eso que esperaba con mucha ansiedad una posibilidad para volver a combatir. No bajó los brazos y en ningún momento abandonó los entrenamientos. Esta semana, le surgió la chance de esta pelea con Corso y no lo dudó. Viajó, subió al ring y ganó.

Fue el triunfo N°17 en el historial de Rayman en el campo rentado. En 8 ocasiones logró ganar por la vía rápida. Su récord se completa con 2 derrotas y 1 empate. Lo que se viene es la continuidad de los entrenamientos a la espera de la confirmación de otra pelea para lo que resta del año.