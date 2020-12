Ramos Mexia: Tunquelen fue elegido como el mejor lugar del mundo para ver el eclipse solar

No me Gusta

Ahora, el camping tiene albergados a unos 150 turistas argentinos entre los que hay porteños, bonaerenses, cordobeses y rionegrinos que llegaron desde localidades cercanas como General Roca, General Acha, y San Antonio Oeste. “ A ellos les cobramos 500 pesos por día, nada que ver con lo que habíamos calculado recaudar”, se sinceró Veggia ante la desilusión que le tocó vivir. Y concluyó: “Con esto del eclipse ya no me enganchan nunca más. Casi quedo en la ruina”.

“No me quejo, pero fue un año duro para nosotros. Tenía mucha expectativa y vi que se acercaba la fecha y seguíamos asilados por la pandemia …”, dijo Veggia dando a entender que “muchas veces las cosas no suceden como se planean”.

“Pensé que era una joda y no le presté mucha atención. Pero como ellos insistían en hacer una reserva, les mandé mi número de cuenta y cuando me depositaron el dinero recién ahí lo tomé en serio”, contó Veggia a Infobae , cuyo campo se encuentra en el departamento de 9 de Julio, a unos 400 kilómetros de Bariloche.

