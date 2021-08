Ramos Mexia: el municipio hará frente a las deudas generadas por la anterior administración

El Poder Ejecutivo ramense llegó a un acuerdo de pago con el Estudio de Auditoría Contable y Jurídica -Larrañaga, Rueda y Asociados, por una deuda millonaria contraída por la gestión del ex intendente Colil, que superaba los dos millones de pesos.

El acuerdo logrado por el gobierno del Intendente Nelson Quinteros consiste en una reducción superior al medio millón de pesos, a abonar en 8 cuotas de $225.000, constituyendo una suma total de $1.800.000.

De esta manera el Ejecutivo intenta cancelar la deuda y la demanda judicial que pesa sobre la Municipalidad, evitando conflictos legales y medidas cautelares contra el Estado Municipal, en beneficio de la comunidad.

El lunes, el HCD deberá ratificar tal acuerdo, que viene a poner fin a una deuda irresponsable, producto de disputas políticas acontecidas en la administración anterior -2015/2019-, entre el entonces oficialismo y la oposición.

EL ORIGEN DE LA DEUDA

Fue a partir de una disputa política entre la ex Presidenta del Honorable Concejo Deliberante anterior, la ex edil Yanina Guzmán de JSRN y el ex Intendente Colil del FpV.

Producto de esa disputa, el Tribunal de Cuentas Municipal de entonces, presidido por Mirtha Hayde Colihuinca, instrumentó la Auditoría General, legal, técnica, financiera y administrativa al Poder Ejecutivo y áreas dependientes, durante el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2017.

Los honorarios derivados de tal auditoría contable, realizada en tiempo y forma por el Cdor. Sebastián Larrañaga y la la Cdra. Natalia Rueda, jamás fueron abonados por quienes contrataron el servicio, conformando una deuda original de 770 mil pesos, a más de $2.300.000, perjudicando gravemente las finanzas municipales.

Esta deuda se suma a la de poco más de 7 millones de pesos generada por malversación de fondos durante la gestión del ex Intendente Javier Giménez, con un embargo judicial de 650 mil pesos mensuales que la justicia provincial retiene de la cuenta del municipio y que dada la lentitud de la justicia, al día de la fecha no se pudo suspender el mismo, llevando un acumulado de casi 4 millones de pesos.

ANTECEDENTES

Apenas asumió la actual gestión, el Intendente Nelson Quinteros se encontró con una cuenta con fondos insuficientes para afrontar los salarios de la planta municipal, y proveedores, debiendo ser auxiliado por el gobierno provincial.

Demandas judiciales y embargos por deudas generadas por administraciones anteriores, debieron corregirse con ingenio y gestión del Ejecutivo Municipal en provincia y nación.

Hoy, pandemia de COVID-19 en el medio, y con una coparticipación reducida a la mitad, la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía se encuentra ordenada, con inicio de obras en la localidad que cambiarán la calidad de vida de su población y que perdurarán en el tiempo, como patrimonio de la comunidad.

Como aprendizaje, las disputas políticas jamás deben volver a comprometer los recursos de la Municipalidad y su comunidad.