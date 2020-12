Quinteros hizo un balance de su primer año de gestión

No me Gusta

Continuo, «Tenemos en marcha muchos proyectos cumpliendo el 80 % de nuestras propuestas en tan solo un año de gestión , la construcción de un nuevo hospital , extensión de red de gas, terminación de viviendas Ippv, puesta en valor ingreso a Ramos, sala de faena, proyectos presentados a nivel nacional, puesta en marcha de un servicio extra bancario etc etc. En fin, solo decirle a todos que a sido un año muy productivo para el pueblo, y gracias infinitas al gobierno provincial, a nuestra gobernadora Arabela Carreras que siempre nos escucho y nos brinda todo el apoyo. Nuestro lema , para que ramos comience a caminar hace falta Gestion y Compromiso, y lo hemos logrado. Quiero entregar lo mejor de mi y devolver al pueblo lo mucho que me a brindado . Invito a todos a sumarse, a escuchar criticas constructivas, a querer nuestro pueblo, a que seamos solidarios y ser localistas, que nos sintamos orgullosos de ser de Ramos Mexia». Finalizo.

«La pandemia no ha sido un problema y un obstáculo para salir a buscar obras y recursos para el pueblo, no nos hemos quedado quietos para nada, contra viento y marea avanzamos, mucho tuvo que ver el gran equipo que pude conformar, un equipo con muchas ganas de trabajar por el pueblo, con aciertos y errores jamás bajaron los brazos para nada».

