Presentan un proyecto para que el gobierno nacional desplace a Odarda del INAI

La iniciativa es del legislador Juan Martín (Juntos por el Cambio), quien apuntó a las recientes declaraciones de Magdalena Odarda y a su cruce con el Intendente de El Bolsón por la muerte de un joven mapuche en Cuesta del Ternero. Recordó que la funcionaria depende del Ministerio de Justicia que encabeza el rionegrino Martín Soria.

La reciente intervención de Magdalena Odarda ante el asesinato de un joven mapuche en Cuesta del Ternero, oportunidad en la que acusó una supuesta represión con balas de plomo, generó un pedido para que el gobierno evalúe desplazarla de su cargo en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por expresiones “que constituyen un atropello a la institucionalidad y un atentado a la convivencia pacífica en la provincia de Río Negro”.

La iniciativa surgió del bloque que encabeza Juan Martín (Juntos por el Cambio) en la Legislatura de Río Negro y ahora deberá sortear las diferentes instancias de comisiones para ser discutido por los demás representante en sesión. El texto comunica al presidente Alberto Fernández que se vería “con agrado” el inmediato cese en sus funciones de la titular del INAI “como consecuencia de las repudiables expresiones vertidas a través de la red social Twitter con respecto del trágico suceso ocurrido en Cuesta del Ternero”.

Entre los fundamentos al requerimiento, el legislador menciona que Odarda “optó por recrudecer el conflicto” ya que esa mismo noche “habló de ‘represión’ aun cuando los hechos no fueron debidamente esclarecidos”. También cargó contra la interpretación de la funcionaria respecto a los efectos de un presunto “discurso del odio” en la población.

“No es la primera vez que con sus dichos y acciones Odarda abandona la imparcialidad y apego a las instituciones que debe abrazar quien tiene encomendada la misión de mediar en un conflicto delicado”, mencionó Juan Martín quien además advirtió un “modus operandi” que cancela toda posibilidad de diálogo, recordó que la funcionaria lo bloqueó de sus redes sociales, y que incluye descalificaciones a sus opositores “propio de la diatriba de una agrupación estudiantil y siempre de autoría de alguno de los integrantes de la PyME familiar electoral que, con diversos nombres y alineamientos a través del tiempo, ha sabido construir la ex legisladora, ex senadora y actual titular del INAI”.

Pero el legislador no se detuvo allí sino que además recordó que el cargo de titular del INAI depende del Ministerio de Justicia de la Nación “cuya titularidad también ocupa un dirigente rionegrino que oportunamente integró una fórmula de gobernador y vice con Odarda”.

“Por ello, y considerando que la actitud de la Sra. Odarda contraría toda acción tendiente al diálogo y pacificación, considero pertinente su inmediata remoción del cargo que ocupa”, mencionó en la búsqueda del apoyo de los demás legisladores para acompañar la comunicación dirigida al Poder Ejecutivo de la Nación.

