«PORQUE NO TE QUIERO ME QUEDO EN MI CASA COVID 19» Por Jorge Castañeda

Yo no te quiero Corona Virus. Me estás complicando la vida. Como soy un adulto mayor tengo horarios para salir a la calle. Y hasta se intenta que ya que no salga de mi casa. No puedo ir a trabajar como lo hice siempre. Tengo que usar un incómodo barbijo y no puedo ver a mis seres queridos, ni reunirme con mis amigos.

Tenés preocupada a mucha gente; la economía no da para más; muchos comercios están cerrados y el futuro es incierto. Vamos cuarentena tras cuarentena y el pescado sin vender. Como los habitantes de la ciudad de Nínive al atender el mensaje del profeta Jonás, estamos en aislamiento y vestidos de silicio. Y para colmo como en Egipto en el norte avanza una enorme plaga de langostas. Ya no parece ficción la novela de Bioy Casares “Diario de la guerra del cerdo” porque hay estigmatizaciones y se invita a los buchones a hacer un servicio a la Patria delatando a sus prójimos, los que (también hay que decirlo) son infractores imprudentes que le abren la puerta al Covid 19.

Yo no te quiero Corona Virus porque me estás obligando a comprar cosas que los expertos recomiendan: barbijos, lavandina, alcohol, jabón líquido y otras yerbas, mientras los precios se disparan. Las facturas por servicios no las puedo pagar, porque los Pago Fácil y similares están cerrados y estas empresas no tienen piedad. Y porque soy cristiano y por tu culpa no puedo asistir a los cultos. En el cajero automático tengo que hacer fila aunque esté nevando, lloviendo o haga mucho frío. Y en los comercios tengo que mantener la distancia reglamentaria y no se puede entrar más de dos o tres conforme a cada protocolo.

No te quiero porque no puedo ver a mis hijos, nietos y seres queridos hace ya más de cien días. No puedo salir a caminar por mi pueblo como antes. No puedo reunirme con mis amigos. Y en especial no te quiero porque a tus infectados se los trata como leprosos. Porque algunos políticos y autoridades nos dan malos ejemplos.

Pero a pesar que sos invisible y letal en mi provincia, no te tengo miedo, ni te temo, solo me prevengo.

Yo no te quiero Corona Virus, pero, como te decía, tampoco te temo. Porque sé que haciendo caso a nuestras autoridades te pondremos en retirada y serás tan solo un mal recuerdo.

Por eso me lavo las manos frecuentemente, salgo a comprar lo más espaciado posible, uso el barbijo aunque me moleste, uso el alcohol en gel, no publico notas alarmantes y brego para que cada vez se critique menos y se ayude más; y que la gente se entienda con la gente.

Yo no te quiero Corona Virus porque tu presencia en las redes sociales se ha desatado más mortal que tus atributos. O sea que se pelean cuando hay mucha gente que la está pasando muy mal.

No te quiero porque algunos politizan el tema y otros ofenden a Dios. Se sabe los que mucho baten la lengua, poco piensan. Y en estos casos más que nunca el silencio es salud.

Pero hay algo notable: En estos momentos somos más fraternos, nos acordamos más de Dios, convivimos con nuestras familias más tiempo, leemos más y damos más importancia a las pequeñas cosas de la vida.

Yo no quiero que entres a Valcheta, porque es un pueblo de gente buena y trabajadora. En las entradas del pueblo las autoridades están alertas para no dejarte entrar, porque acá no tenés nada que hacer. Y aplaudo a quienes en pleno invierno están en los controles noche y día, y a los profesionales de la salud que dan lo mejor de sí mismos.

Yo, escribo, leo, aprovecho el tiempo en lo que me conviene, siempre tengo fe y me recuerdo la frase de Miguel de Cervantes que quiero compartir: “todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el bien ni el mal sean durables, y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca”.

YO ME QUEDO EN CASA. Porque me quedo en mi casa/ aprendo a mirar pa dentro/ y se vienen silenciosos/ en tropilla los recuerdos. Porque me quedo en mi casa/ a mano con los afectos/ el corazón me galopa/ de tantas cosas que pienso. Porque me quedo en mi casa/ en mi obligatorio encierro/ me digo para mí mismo/ soy más libre cuando pienso. Porque me quedo en mi casa/ converso con mi silencio/ y porque soy un poeta/ suelto pájaros en vuelo. Porque me quedo en mi casa/ estoy cerca estando lejos/ y con mis seres queridos/ más que nunca nos queremos. Porque me quedo en mi casa/ a nadie le tengo miedo/ yo soy un hombre mayor/ no me anden dando consejos. Porque me quedo en mi casa/ en mi barcaza navego/ y nadie podrá borrar/ las palabras de mis versos. Porque me quedo en mi casa/ con mis amigos converso/ aunque estén en la distancia/ sé que conmigo los llevo. Porque me quedo en mi casa/ estoy con libros que leo/ y no crean que hago alarde/ si les digo me entretengo. Tal vez cuando pase/ y quede para el recuerdo/ seremos algo mejores/ y un poquito más fraternos.