Por una denuncia de violencia de género, Huenchul quedará afuera de un festival boxístico

Saúl Huenchul formaba parte de la cartelera de un festival de Boxeo profesional que se anuncia para el 8 de mayo en Bomberos Voluntarios. Iba a protagonizar el combate de semifondo frente a César «Pinino» Vergara. La productora 2 de abril, a cargo de la organización de la velada, decidió bajarlo del cronograma de peleas al conocerse una denuncia por violencia de género que efectuó su ex pareja.

Producciones 2 de Abril está trabajando en la organización de un festival de Boxeo en Bariloche. El espectáculo está pactado para el 8 de mayo en el gimnasio «Pedro Estremador» de Bomberos Voluntarios. Para terminar de confirmarlo se espera el aval del gobierno provincial. Lógicamente, depende de la situación sanitaria.

En la pelea estelar se presentará Abril «La Tina» Vidal, una boxeadora del Valle que se destaca a nivel nacional. Se están haciendo gestiones para su rival sea una mexicana. La idea era que el semifondo fuera protagonizado por Saúl Huenchul, el boxeador de Bariloche radicado hace algunos años en Córdoba. Pero la presencia de Huenchul quedó totalmente descartada. La organización tomó la decisión de bajarlo luego de conocerse que el boxeador ha sido denunciado por violencia de género. Dicha denuncia fue efectuada por su ex pareja, Paula Toledo.

Hugo Escobar, principal referente de Producciones 2 de Abril, señaló a Deportes Seis que «nosotros no estamos para juzgar a nadie. Esta situación se debe aclarar en la justicia. Nuestra promotora tiene 35 años y siempre decimos que el profesional tiene que ser profesional en el deporte y en la vida. Ellos saben muy bien que esto puede perjudicar. Para nosotros era un gusto tener a Huenchul en nuestra cartelera porque es un buen boxeador. Lo ocurrido fue público y a nosotros nos llegó enseguida. Automáticamente decidimos sacarlo de la grilla. Nos complica la organización porque ya teníamos esa pelea armada. Pero tenemos que ser muy respetuosos. Lamento lo que está pasando este chico. A nadie le gustaría estar pasando por esta situación. Lo tendrá que aclara. Y si lo aclara nosotros lo pondremos en un futuro en algún otro festival, si así fuera necesario. Insisto, esto es algo que debe definir la justicia. Nosotros no queremos correr ningún riesgo».

Agregó que «he recibido muchas llamadas por este tema. Inclusive hablé con el promotor Arano, que es quien lo tiene ahora a Huenchul. Arano me dio la razón en cuanto a la decisión que hemos tomado. Teníamos que tomar una decisión rápida. Se verá si fue una decisión acertada o no. Pero la decisión debíamos tomarla. En ese momento, Huenchul no puede pelear en un festival de nuestra promotora».