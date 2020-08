Policías de Río Negro donan plasma a enfermos por COVID-19

No me Gusta

Por otro lado, remarcó la importancia de esta iniciativa voluntaria, ya que refuerza aún más el trabajo que ya viene haciendo cada efectivo durante la pandemia, “todos los que somos ahora donantes voluntarios de plasma volvimos a trabajar y a estar de vuelta en las filas, todos los días concientizando a la gente, aconsejando el uso de barbijos, que mantengan la distancia que no salgan si no tienen que salir, la lucha de todos los días. Entonces esto es un ingrediente más de aquellos que estuvimos un poco complicados de salud y hoy le podemos dar una mano a alguien entonces en buena hora que así sea”.

Mandagaray destacó la rápida respuesta afirmativa de los policías recuperados ante la propuesta de donar, “el espíritu altruista cada vez me sorprende. A pesar de que no es lindo haber sido positivo tuvimos mucho acompañamiento de los compañeros que nos daban aliento así que, al consultarles a estos muchachos, se sumaron y nos pusimos a disposición de Salud”.

