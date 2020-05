Plan Calor 2020: Comenzó el recambio de garrafas

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

“La composición química de lo que va dentro de las garrafas es lo que las hace tan particulares y es por eso que se las identifica con diferentes colores. No podemos aceptar garrafas de otros colores porque nos vamos quedando sin stock para dar respuesta a las necesidades de los beneficiarios del programa. No es algo caprichoso sino que es porque si acepto una de otro color, esa garrafa la estoy sacando del sistema”, amplió la titular de la cartera energética provincial.

You May Also Like