Pilquinao, reclamó al gobierno provincial que se copartícipen los fondos que llegan de Nación

El intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, reclamó al gobierno provincial que copartícipe los fondos que recibe de Nación en el marco de la emergencia por el coronavirus, en pleno apoyo que en ese sentido presentó el senador nacional Martín Doñate.

Destacó que mantuvo telecomunicaciones con los demás intendentes del Frente de Todos que se pusieron a disposición mutuamente por cualquier situación que les toque enfrentar. “Debemos ayudarnos entre otros sin distinción partidaria”, afirmó.

En cuanto al plano económico indicó que “es muy difícil, estamos muy complicados, la coparticipación va a venir muy reducida, a nosotros no nos cuenta decir que la provincia no está atendiendo demandas o lo hace por lugares que no corresponde”.

Pidió a los intendentes del oficialismo que también le digan “a la gobernadora sobre la preocupación por la falta de recursos y si es necesario decirle al presidente que sean más los recursos, pero que sean coparticipados y no que sea una sola persona la que decida dónde van esos fondos, cuando son 39 los municipios que necesitan”.

Insistió en la queja de que “en los lugares donde no son gobierno tienen delegaciones y bajan recursos por ese lado, cuando se debería hacer por los municipios”.

Manifestó que “acá hay un municipio paralelo, siempre fui crítico en ese sentido, hace tres años que no manejo un programa de Desarrollo Social ni de Producción, me han vaciado esas áreas”.

Marcó que “tenemos un gobierno nacional que es muy federal pero eso no se transmite a la Provincia, la gobernadora dice que es poca plata que se va derivar a salud pero también hay otras necesidades en las comunidades”.

Garantizó que los recursos “van a ser bien administrados porque los intendentes fuimos elegidos por la gente, estamos reclamando simplemente tener algo de recursos para sostener esto que es muy preocupante” y agregó que “para nosotros un aporte mínimo nos ayuda, para tener módulos para dar a quienes demandan”.

PARA FABIAN PILQUINAO EL MINISTRO LAND “ES UN IMPRESENTABLE QUE SE CREE MÁS QUE LOS INTENDENTES”

En otro tramo de la entrevista, indicó que “el ministro de Desarrollo Social –Nicolás Land- es un impresentable, nunca atiende el teléfono, da pena que un ministro seleccionado a dedo haga eso, quienes fuimos elegidos nos merecemos más respeto, ojalá llegue a oídos de la gobernadora para que sepa a qué funcionario tiene, esperemos que al menos termine siendo buena persona, como ministro no cambia más, se cree superior a uno pero todos somos iguales; si lo llamamos es porque necesitamos”.

En cuanto a la donación de parte de sus sueldos dispuesta por el partido gobernante para todos los funcionarios de esa fuerza dijo que “felicitaciones por lo que hacen pero se están haciendo cargo de su propias políticas, nosotros tenemos que laburar para comer todos los meses, si ellos pueden que lo hagan, y además que se hagan cargo de las malas políticas que llevaron adelante”.

Manifestó que “por decir lo que pienso me han golpeado en la política, pero yo las cosas las digo como las siento, y sostengo mis convicciones”.