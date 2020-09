Pilcaniyeu: el concejo modificó el programa de mejoramiento habitacional

No me Gusta

Entre el intendente Néstor Ayuelef y los integrantes del concejo se determinó, considerando el contexto y el aumento de la demanda de compra de materiales de los vecinos, que el mismo se implementará de la siguiente forma: •Requisitos: ✅La solicitud de materiales debe ser únicamente para mejoramientos/refacciones de la vivienda que sean esenciales. (No se admitirá en caso de ampliaciones que no sean vitales). ✅Ubicación de obra dentro de las jurisdicciones de este municipio. ✅Fotocopia de DNI y constancia CUIL/CUIT del solicitante. ✅Composición del grupo familiar (fotocopia de los DNI). ✅Ingresos de los titulares (últimos 3 meses, recibo de haberes) o declaración jurada. ✅Presupuesto del monto solicitado (listado de materiales). ✅Proyecto o croquis de la obra o indicar que mejoras pretende realizar por nota simple.- ℹEl beneficiario deberá devolver el 50% del monto total en tres cuotas mensuales y consecutivas.

