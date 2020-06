Pilcaniyeu: Los vecinos podran disponer de las plazas para las actividades recreativas y de esparcimiento

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Hoy se aprobó la ordenanza n° 28/20 respecto a las extensiones de provincia y adaptadas a nuestra localidad, donde se establece lo siguiente: ➡️Extender el horario de comercios esenciales: lunes a sábados entre las 10:00 y las 20:00 hs. ➡️Autorizar a los comercios no esenciales a desempeñar sus actividades entre las 10:00 y las 20:00hs, de lunes a viernes. ➡️El servicio de Delivery del comerciante habilitado para expender comidas y bebidas podrá circular hasta 23hs, se emitió un permiso especial para los dos comercios en la localidad. ➡️Permitir las actividades recreativas y de esparcimiento en las plazas de la localidad (Plaza de las madres, plaza de los niños y plaza saludable). Cumpliendo distancia social de 2 metros entre personas y tapabocas. Esta actividad está prevista dentro de los horarios (10 a 17hs) y días según si sos o no factor de riesgo. ____________________________________________ Por ahora son esas las medidas, estamos trabajando para ir modificando y adecuando a nuestro pueblo las excepciones que propone nación y provincia. En estos días estaremos informando más.

You May Also Like