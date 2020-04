Pilcaniyeu: Los comerciantes locales no podran viajar a Bariloche

No me Gusta

Ya se encuentra en vigencia la ordenanza n°14/2020 aprobada por el Concejo Municipal, teniendo en cuenta la última reunión del COEM donde se tomaron nuevas medidas. -Prorrogar por 15 días más la suspensión de viajes a San Carlos de Bariloche a los comerciantes locales, es decir, hasta el 12 mayo. -Todo comerciante habilitado puede autorizar a otra persona para circular al puesto de control y realizar la carga y descarga de su mercadería. -Se recuerda que los voluntarios solo se limitarán a la desinfección de mercaderías. -El transporte proveedor podrá tener acceso al puesto de control y desinfección de lunes a sábados de 10:00 a 19:00hs. -Se prohíbe la compra particular a los proveedores en el puesto de control. -Cualquier incumplimiento de la presente dará lugar a una multa de ($1.500) MIL QUINIENTOS PESOS. -Se faculta a la Policía de Río Negro de la sub comisaría n° 75 de la localidad.

