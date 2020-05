Pilcaniyeu: Las salidas recreativas serán de 11:00 a 17:00 hs.

No me Gusta

Se aprobó la ordenanzas N° 20/20 en adhesión al decreto provincial n° 399/20 respecto a las salidas recreativas y el ciclismo. En consenso con el Municipio De Pilcaniyeu se establecieron las siguientes condiciones: Se permitirá los días MARTES, JUEVES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS de 11:00 a 17:00 hs. El lugar destinado para estas actividades será únicamente en calle Av. San Martín en sentido este y en calle Sayhueque en sentido oeste. Los niños menores de 12 años deberán ser acompañados por un adulto mayor. Toda persona que pretenda realizar estas actividades deberá respetar estrictamente el uso del tapabocas y el distanciamiento social no menor de 2 metros Se faculta a la sub comisaría n°75 a garantizar el cumplimiento de la presente y a la Secretaría de Deportes a supervisar dichas actividades.

