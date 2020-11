Pilcaniyeu: El intendente Néstor Ayuelef dio Positivo de Covid-19

El intendente de Pilcaniyeu Néstor Ayuelef fue diagnosticado hoy positivo de COVID-19.

El funcionario está en buen estado de salud y sólo presenta síntomas leves, cumpliendo actualmente con el aislamiento en su casa.

Ayuelef, contó a Línea sur Noticias sobre su estado de salud » Comencé el sábado con dolor de cuerpo, fiebre y perdí el gusto, me quedè en casa, luego avisè al hospital y el dia lunes me hisoparon, hoy me confirmaron que soy «positivo», me encuentro bien junto a mi hijo que por contacto estrecho está aislado conmigo» . Finalizo

El municipio seguirá con atención al público.