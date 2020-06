Piden implementar una línea de créditos para cooperativas

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

«Una situación especial presentan las cooperativas que prestan servicios de electricidad, agua, telefonía, tv por cable, internet y otros servicios esenciales, dado que los usuarios de las mismas, en la mayoría de los casos han dejado de pagar los servicios, ya sea por falta de recursos o por el hecho de saber que no habrá discontinuidad en los mismos. Estas entidades están obligadas a continuar con la prestación del servicio, bajo su total costo, en algunos casos se hace imposible sostener un servicio que no depende sólo de ellas sino de otros proveedores que no mantendrán el servicio por mucho tiempo más, sin perder de vista la deuda que están generando más los intereses», señalaron.

Aseguraron además que «el sector Cooperativo es sin dudas, uno de los más golpeados por esta crisis, recibiendo escaso auxilio del Estado Nacional» y recordaron que «los asociados de las cooperativas no son empleados de las mismas, son justamente asociados, o sea que no reciben salario sino distribución de dividendos, por ello es que esta situación los perjudica respecto de beneficios que han asignado a trabajadores o Mi Pymes».

Los parlamentarios mencionaron que «la situación económico financiera que afecta al sector productivo y de servicios de nuestro país es altamente preocupante, no solo por el presente que estamos atravesando dada la pandemia y por lo tanto la emergencia económica que ella ha generado, sino también por el futuro incierto que se presenta para miles de familias. Situación a la que no escapa la realidad de nuestra provincia».

You May Also Like