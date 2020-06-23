Parte de transitabilidad en la Ruta Nacional 23
Desde Vialidad Nacional publicaron parte de transitabilidad en la ruta 23 después de la nevadas en la Zona
DINA HUAPI (Emp. RN40) – PILCANIYEU 47 km RIPIO / PAVIMENTO
DESVÍOS CON ACUMULACIÓN DE BARRO / SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR FORMACIÓN DE HIELO.
TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN
DESVÍOS IRREGULARES. SECTORES DE LA CALZADA CON BAJA ADHERENCIA POR FORMACIÓN DE HIELO. TRAMOS CON ACUMULACIÓN DE BARRO. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MÁXIMAS. RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
NUBLADO. PROBABILIDAD DE NEVADAS. VIENTOS MODERADOS.
23 PILCANIYEU – COMALLO 50 km PAVIMENTO/ RIPIO
SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR FORMACIÓN DE HIELO.
TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN
DESVÍOS IRREGULARES. SECTORES DE LA CALZADA CON BAJA ADHERENCIA POR PRESENCIA DE HIELO. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MÁXIMAS. RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
NUBLADO. PROBABILIDAD DE NEVADAS. VIENTOS MODERADOS.
23 COMALLO – ING. JACOBACCI 91 Km RIPIO/ PAVIMENTO
SECTORES CON ACUMULACIÓN DE BARRO
TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCIÓN
RECORRIDO CON RIEGO DE SOLUCIÓN SALINA. LA CALZADA PRESENTA TRAMOS CON BAJA ADHERENCIA POR FUERTES HELADAS MATINALES. RECORRIDO CON CURVAS CERRADAS. DESVIOS IRREGULARES CON ACUMULACIÓN DE BARRO EN LOS TRAMOS DE OBRA. RESPETAR LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO. TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS, PARA SER UTILIZADAS EN CASO DE SER NECESARIO.
NEVANDO. MEJORA HACIA LA TARDE. VIENTOS MODERADOS A FUERTES.
23 ING. JACOBACCI – MAQUINCHAO 73 Km PAVIMENTO NORMAL/ SECTORES CON BAJA ADHERRENCIA
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD EN GRAN PARTE DEL RECORRIDO. SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR HELADAS MATINALES. CALZADA CON RIEGO DE SOLUCIÓN SALINA.SE SOLICITA TRANSITAR CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS. SECTORES CON DESPERFECTOS EN CALZADA Y CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PROVISORIA. RESPETAR LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO.
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS MODERADOS
23 MAQUINCHAO – LOS MENUCOS 72 Km PAVIMENTO NORMAL/ SECTORES CON BAJA ADHERRENCIA
TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD EN GRAN PARTE DEL RECORRIDO. SECTORES CON BAJA ADHERENCIA POR HELADAS MATINALES. CALZADA CON RIEGO DE SOLUCIÓN SALINA. CIRCULAR RESPETANDO LAS VELOCIDADES MAXIMAS Y LOS ESPACIOS DE ADELANTAMIENTO. LLEVAR SIEMPRE LAS LUCES BAJAS ENCENDIDAS.
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES. HELADAS MATINALES
23 LOS MENUCOS- EMP. R. N N° 3 269 Km PAVIMENTO NORMAL TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
EL RECORRIDO PRESENTA CONDICIONES NORMALES DE TRANSITABILIDAD. TENER EN CUENTA QUE EN LA ZONA DEl ARROYO NAHUEL NIYEU SE ENCUENTRA EN DESVIO PERMANENTE DE RIPIO DONDE SE DEBE CIRCULAR CON EXTREMA PRECAUCIÓN Y A BAJA VELOCIDAD.
PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES. HELADAS MATINALES