Parece que algunos políticos lo único que pretenden es generar más violencia

El Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro cuestionó el uso político que algunos referentes están intentando darle al luctuoso episodio que culminó con una persona fallecida y otra herida en un predio ocupado en la zona de Cuesta del Ternero.

Respaldamos todo lo actuado por el Gobierno de Río Negro y la Policía Provincial, siempre dentro de las leyes y todas las normativas vigentes. Es importante remarcar que la fuerza de seguridad provincial no tuvo ninguna intervención en el lugar de los hechos más allá de las tareas dispuestas oportunamente por la Justicia.

Sin ningún tipo de fundamentos, y cuando aún la Justicia está trabajando en la búsqueda de la verdad en torno a este lamentable hecho, dirigentes de la oposición que incluso ostentan cargos nacionales, han responsabilizado públicamente sin ningún tipo de fundamentos a la Policía de Río Negro y el Gobierno de la Provincia.

Este tipo de actitudes, injustificables de parte de personas que tienen la responsabilidad de ocupar un cargo público como las autoridades del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda y Luis Pilquiman, no hacen otra cosa que generar más violencia en un contexto sumamente complicado donde cualquier aseveración fuera de lugar puede ser el disparador para más hechos violentos.

Escuchar a funcionarios públicos responsabilizar al Estado no hace más que irritar a un sector de la sociedad golpeado por este lamentable suceso, generando más reacciones violentas.

Es increíble la falta de responsabilidad de estas personas, que sólo alimentan la violencia con discursos empaquetados con los que únicamente tratan de ocultar la ineficiencia en los cargos que ocupan.

Nuestra sociedad no admite más violencia. Estamos ante un hecho delictivo sobre el cual se está tratando de llevar claridad para encontrar a los autores. El Gobierno de Arabela Carreras está y seguirá estando a disposición de la Justicia para brindarle las herramientas necesarias en la búsqueda de la verdad. Sería muy importante que toda la dirigencia política, incluso la oposición, demuestre que está a la altura de las circunstancias.

