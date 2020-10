Palmieri: «El turismo debe seguir el camino de avanzar con protocolos»

No me Gusta

«Sin duda alguna el turismo debe seguir el camino de avanzar con protocolos, sin dejar de lado lo sanitario. A cada rubro que se ha reactivado en esta pandemia se les exigieron medidas y protocolos para trabajar, y pudieron abrir. Por lo tanto también hay que adaptar al turismo a esta situación», señaló el vicegobernador Alejandro Palmieri Dijo además «así como hemos tenido en nuestra provincia una buena temporada de la actividad frutícola, que no se detuvo; asi como la horticultura y otras actividades primarias pudieron desarrollarse con continuidad, tenemos que pensar y trabajar para que el turismo pueda recuperar paulatinamente su actividad». «Creemos que se puede avanzar como se ha hecho en otros países, donde se habilitaron lugares con menos aforo de público y controles desde la misma llegada del turista a cada destino, con responsabilidades claras tanto para el sector publico como privado. Debemos pensar que hay miles de familias que directa o indirectamente tienen en el Turismo su sustento económico, y que además genera casi el 30% del Producto Bruto de la provincia. Coincido que no debemos tener playas abarrotadas, pero si debemos poder paulatinamente volver a trabajar», acotó.

