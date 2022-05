Ola de frio: consejos de Edersa para cuidar la energía y la economía familiar

Teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se registran en todas las regiones rionegrinas, desde la distribuidora EdERSA pidieron realizar uso seguro y racional de la energía eléctrica, sobre todo en sectores donde no se cuenta con gas por redes y el único servicio público existente es la luz.

En los últimos años, EdERSA realizó obras para regularizar instalaciones eléctricas en asentamientos populares y barrios periféricos de Río Negro. En esos sectores el servicio se volvió más confiable en materia de seguridad pública y mucho más previsible, dado que dejaron de existir las conexiones irregulares, con todos los riesgos que tienen.

En invierno, cuando las temperaturas son muy bajas, el consumo de energía eléctrica experimenta un sensible aumento. Ese fenómeno es más visible en aquellos sectores donde no existe el gas por red.

“En muchos de esos barrios, el único servicio público existente es la energía eléctrica, por lo que es lógico que se produzca un incremento del consumo para poder calefaccionar los ambientes. El consejo que le damos al vecino es que intente racionalizar el uso todo lo que pueda, tanto para cuidar la economía familiar en estas épocas tan difíciles, como para hacer el mejor uso posible de un bien tan importante como es la energía eléctrica”, explicaron desde la empresa.

¿Qué es importante tener en cuenta para hacer un uso racional de la energía en esta época tan fría? Aquí algunos consejos:

1) Por la mañana es aconsejable abrir las cortinas y subir las persianas de aquellas ventanas en las que incide el sol. Así se absorberá el calor, para posteriormente correrlas por la noche para aislar la casa del frío y conservar el calor acumulado.

2) Limpiar periódicamente los artefactos de calefacción para evitar un sobre consumo.

3) La ventilación del aire es necesaria pero es fundamental no dejar escapar el calor que hemos acumulado en el hogar. Por tanto, no es recomendable ventilar la casa por más de 10 minutos. Además, es conveniente renovar el aire en torno al medio día, momento en el que la temperatura es más cálida en el exterior.

4) Colocar burletes en puertas y ventanas para conservar la temperatura interior.

5) Chequear ventanas y puertas para minimizar al máximo las filtraciones de aire frío.

6) Mantener una temperatura estable entre 19º y 21º en los hogares es fundamental para ahorrar energía en invierno. Por cada grado más, sube el consumo energético un 7%. Además, es poco recomendable para la salud incrementar en muchos grados la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.

7) Mantener cerradas aquellas habitaciones que no utilizas permite ahorrar energía, ya que serán menos los metros cuadrados que serán necesarios calentar. Algo parecido a lo que ocurre cuando se dejan aparatos en stand-by. Al igual que estos aparatos continúan consumiendo energía, las habitaciones abiertas de forma innecesaria también lo hacen.

8) Apagar los pilotos de los artefactos a gas como calefones cuando no se utilizan. Representan el 14% del consumo de gas.

9) Si el calefón o termotanque eléctrico está a la intemperie, revestirlo con algún elemento para evitar la fuga de calor. No es necesario que funcione a altas temperaturas dado que aumento en más de un 30% el consumo (40° es óptimo).

10) En caso de reemplazar electrodomésticos tratar de que los de nuevos tengan una etiqueta que certifique alta eficiencia energética. La más eficiente es clase “A”

11) Evitar abrir el horno innecesariamente. Cada vez que se abre se pierde el 20% del calor interno.

12) Cocinar con ollas tapadas reduce en un 20% el consumo de gas.

Durante los últimos 4 años, la distribuidora EdERSA, en coordinación con la secretaría de Energía provincial y el ente regulador (EPRE), motorizaron un plan de obras de regularización eléctrica en miles de viviendas rionegrinas de los barrios Obrero A y B, Juventud y Desarrollo, Puente Madera, Las Hortensias, 4 de Agosto, Martín Fierro, Puente 83, Labraña (Cipolletti); Costa Esperanza, La Ruca, Río Sol, Muten I y II, Vista del Valle y Puente Santa Mónica (paraje Las Perlas); La Unión (Viedma); Loteo 15 (Catriel); Obrero II (Cinco Saltos); Santa Lucía (Mainqué); La Vidriera (Allen); Delgado y Virgen del Valle (Cervantes); Bagliani (Allen); y El Paraíso (I. Huergo).

“Todas estas obras son fundamentales, por la calidad del servicio que reciben los nuevos usuarios y, sobre todo, por la seguridad que ofrecen las instalaciones regularizadas. La tercera pata de todo esto es tratar de hacer un uso racional del servicio, sabiendo que estos vecinos se calefaccionan con energía eléctrica. Por eso son importantes todos esos consejos”, culminaron.