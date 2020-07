Nuevas medias del COEM de Sierra Colorada

No me Gusta

No me Gusta

° La cuarentena sanitaria preventiva, se establece para todas las personas que no estén exceptuadas en el Decreto 297 / 20, si provienen de lugares donde exista circulación comunitaria como el Depto. De General Roca ( Fiske Menuco), localidades con casos activos como sucede en la zona Andina. Y para aquellas personas que por motivos justificados, ingresen hacia la localidad ING. JACOBACCI y regresen en el día no deberan realizar la cuarentena sanitaria preventiva. Sin embargo si se quedaran en la localidad más de un día, en su regreso deberán cumplir 14 días de aislamiento.

