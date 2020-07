Ñorquinco: El Grupo solidario del Bolsón asistieron a los vecinos de Fitamiche

No me Gusta

Ya coordinando las actividades con el mandatario al convoy solidario sumó al personal del municipio de Ñorquinco junto al intendente y la secretaria de gobierno para llegar a asistir a los vecinos ubicado más al oeste donde todavía no se había podido llegar, » las zonas más afectadas son Fitamiche, Chacay Huarruca, Mallín Negro, hasta Chacay Huarruca todavía no pudimos entrar porque nos dicen que todavía queda más de un metro de nieve y para la zona de Fitamiche pudimos pasar una máquina chiquita que tenemos nosotros pero todavía nos faltaron visitar cerca de 30 familias, sobre todos nos preocupa la situación de dos familias que son ancianos y necesitan la entrega de alimentos y no hemos podido llegar con lo que la colaboración de ustedes vienen a darnos una ayuda fundamental” sostuvo el intendente Félix Moussa.

