Ñorquinco: personal municipal trabaja en la limpieza de distintos sectores de la localidad

Es importante recalcar a la comunidad que como vecinos, debemos cuidar nuestros espacios, ya sea baldíos, plazas, frentes de las casas , costa del río, etc. Ya que esto demuestra la buena educación de nuestros pobladores y también el amor por nuestro pueblo, es por esto que te solicitamos colabores con tu vecino/a, no tirando tus residuos en lugares no permitidos.

