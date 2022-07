Ñorquinco esta Incomunicado por la desidia y falta de respuesta de Movistar

Movistar no invierte, nos responden y no mantiene los equipos, se corta la luz y no hay soporte de baterías para mantener el servicio”, detallo el intendente Félix Moussa quien agrego que ante el reclamo te redirigen a una computadora. También pidió el repaso de la ruta 1S40 por parte de vialidad nacional ante las intensas nevadas que se registran.

En contacto con noticiasdelbolson el intendente de la ciudad de Ñorquinco Félix Moussa, dijo: “estamos con 20 centímetros de nieve, sigue nevando copiosamente y de nuevo el tema que hemos venido denunciando sin que Movistar nos dé una solución”.Movistar no escuchaRápidamente Moussa agregó, “con los problemas de energía eléctrica nos quedamos sin luz y enseguida, automáticamente, nos quedamos sin comunicación telefónica e internet, yo he venido reclamando, pero es muy difícil tener un teléfono de contacto que te dé bolilla en Movistar o Telefónica y es difícil que se logre arreglar este problema”.Además, el mandatario explico que es muy difícil llegar a estas empresas multinacionales, “te mandan a una contestadora automática, o te mandan a la página web y así es imposible tener una comunicación personal o vía telefónica”.

Con todo, explicó que el tema es que se quedan sin teléfono, sin internet, cuando se corta la energía eléctrica, “lo mínimo que pedimos es que tanto telefónica o Movistar deberían tener un grupo de batería para que sostengan al menos por un par de horas el servicio telefónico y de internet para que la localidad no quede aislada”, explico Félix Moussa.Sin aguaComo si fuera poco desde hace dos días hay varios vecinos son suministro de agua potable, “me comunique con gente del DPA y nos saben darme una respuesta, estamos a buena de dios”, señaló Moussa.RutasSobre la ruta agrego que, con el tema de la nieve, los caminos se tapan y con una emergencia que puede haber, tanto de salud como de asistencia con el estado de los caminos no sabemos cómo vamos a llegar, “es imperioso que antes de que se sigua acumulando mas nieve vialidad limpie la ruta para evitar que quedemos aislados”.

gentileza: Noticias del Bolson