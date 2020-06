Ñorquinco: El municipio recomienda continuar con las medidas de seguridad e higiene

No me Gusta

➡️ Comercios ✔ Obligatoriedad en el uso de tapa boca y nariz tanto comerciante como cliente. ✔ Mantener la higiene del local, productos, superficies de uso común, pisos, etc. ✔ Contar con un recipiente con alcohól en gel o desinfectante al alcance de los clientes. ✔ No más de cuatro personas dentro del local comercial, incluidos los comerciantes. ✔ Horario de atención, hasta las 21:00 hs de lunes a sábados, domingos realizar la desinfección del local correspondiente. ✔ Roticerías, solo servicio de delibery, hasta las 23:00 hs. ✔Todo proveedor que arribe a la localidad debe descargar la mercadería en el puesto de desinfección, como así también comerciantes locales. ✔ Particulares que viajen a lugares donde NO haya casos activos de COVID 19, a su regreso deberán pasar obligatoriamente por el puesto de desinfección. ✔ Quienes viajen a lugares donde haya casos activos y de circulación viral y arriben a la localidad, deberán realizar el aislamiento social preventivo y obligatorio por 14 días.

El departamento Ñorquincó, se encuentra en la etapa del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, ya que no se registran a la fecha casos activos ni sospechosos de COVID-19, por ello no debemos relajarnos ni disminuir los cuidados, que hasta el momento venimos efectuando. Se recomienda a toda la población, continuar extremando las medidas de seguridad e higiene ya establecidas:

