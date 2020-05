Ñorquinco: El municipio autorizó actividades de recreación y esparcimiento

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

📌 Se establece que se podrán realizar dichas actividades, los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs. 📌 Circuitos habilitados para caminatas: caminos a cerro la cruz, callejón cruzando el puente peatonal zona de chacras y camino al árbol gaucho. 🏷Se Solicita respetar un distanciamiento físico entre peatones no menor a 2 metros, 📌 Ciclismo: Circuitos sobre ruta acceso norte y sur. 🏷 Es obligatorio el uso de protector facial y/o tapa boca-nariz. 🏷 Los niños y niñas menores de 12 años deberán realizar ambas actividades en compañía de un mayor conviviente. ⚠️ NO se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o similares. ⚠️ En ningun caso se podrá usar transporte vehicular.

You May Also Like