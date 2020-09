Ñorquinco: el COEM habilitó reuniones religiosas y plazas

No me Gusta

Se notificó a los comercios y rotiserías de la localidad, con el fin de que se dé el correcto cumplimiento a las medidas dispuestas de prevención ante el COVID – 19, USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS tanto clientes como comerciantes, respetar el distanciamiento social, no permitir y no ingresar al local si en el interior del mismo se encuentran cuatro (4) personas, incluido los comerciantes.

NO deberán realizar aislamiento obligatorio preventivo por 14 días, aquellas personas que procedan desde la localidad de El Bolsón, dado a que no está declarada con circulación comunitaria del virus COVID – 19.

