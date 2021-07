Ñorquinco: «Aprendí de mi mamá»

Catalina Napal es una pobladora de la localidad de Ñorquinco, es una gran tejedora que lleva adelante la elaboración de hermosos tejidos.

Romina Bascuñan escribió: «Aprendì de mi Mamá(los trabajos lisos,el hilado) y los labores de los libros, me gustaría que los jóvenes prueben en hacer algún tejido, principalmente en telar, no es fácil, pero si te gusta es mas fácil aprender»… «mi deseo, espero que no se pierda la cultura del tejido, esto nos identifica, es parte de nuestra cultura».

«para mi es parte de mi identidad, y es por eso que continuo tejiendo».

«Gracias por tener en cuenta este trabajo, que para alguien puede ser un pasa tiempo, para mi es muy importante y me da satisfacción y también me ayuda en mi economía».. Finalizo

Gentileza: Romina Bascuñan