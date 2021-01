Nación y Provincias delinean medidas conjuntas para bajar índices de contagios de COVID-19

No me Gusta

Durante la reunión se analizaron distintas medidas a tomar, siempre en conjunto entre Nación y las Provincias, con el objetivo de bajar la cantidad de contagios hasta que se pueda lograr la meta de vacunar a toda la población contra el COVID-19. Entre distintas alternativas trabajadas en la reunión, que serán evaluadas y anunciadas por el Presidente Fernández en las próximas horas, se encuentran la restricción a la circulación nocturna, el aumento de controles por parte de los Gobiernos habida cuenta que el principal problema se encuentra en los lugares en los que no hay protocolos, y el aumento de la cantidad de testeos para bajar los índices de contagios. En este sentido, se buscarán las alternativas más viables para que estas medidas no afecten la actividad económica.

