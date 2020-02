Montecino Odarda presentó pedido de informes por proyectos megamineros en la Región Sur

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

El legislador Montecino Odarda afirmó que “el gobierno provincial debería suspender las autorizaciones que emite porque no existe consentimiento de las comunidades para hacer megaminería y porque hay una conciencia social rionegrina que viene diciendo que no avala esta actividad contaminante. Seguiremos defendiendo los derechos constitucionales de la población, apoyando los proyectos y actividades económicas tradicionales sustentables y no contaminantes.”

