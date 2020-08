Menucos: realizarán sorteos de bicicletas y juguetes para festejar el dia de la infancia

No me Gusta

La intendenta Mabel Yauhar, explicó cómo serán los festejos este año. «Este año no podemos juntarnos con todos los niños y niñas de nuestra ciudad para festejar su día, por las razones que todos sabemos». «Igualmente la Municipalidad quiere estar presente en un día tan especial para nuestros niños y niñas y aunque sea de una forma distinta e impensada, la idea es poder llegar a cada hogar para saludarlos y hacerlos partícipes de un sorteo de bicicletas y juguetes. «El sorteo se realizará el domingo 16 de agosto, a partir de las 15,00 horas por el canal local de televisión y FM Estilo 101.5 Invitamos no solo a los niños y niñas, sino a toda la familia a mirar el PROGRAMA EN VIVO DEL SORTEO DE JUGUETES, los cuales serán entregados en el domicilio de cada uno de los ganadores». Finalizó

