Matzen propone modificar la Ley de Quiebres a favor de la emergencia de las PYMES

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

En esa línea, el proyecto modifica los límites y requisitos para acceder a los denominados ”pequeños concursos“ y garantiza un contexto normativo menos burocrático y sin necesidad de declaración judicial, para quienes demuestren haber contraído deudas de un monto de hasta 500 salarios mínimos, vitales y móviles (unos 4 millones de pesos) en el contexto de pandemia; o cuando el proceso no presente más de veinte (20) acreedores quirografarios; o cuando el deudor no cuente con más de treinta (30) trabajadores en relación de dependencia.

You May Also Like