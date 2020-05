Maquinchao: Un nena donó sus ahorros a una vecina que perdió su dinero

Una nena de 6 años escuchó a sus padres hablar del drama que afectaba a una vecina que había perdido su billetera, Sin dudarlo, decidió donarle sus ahorros.

La triste noticia trascendió en la comunidad y Antonella se enteró de lo sucedido por un comentario que hicieron sus padres en mientras compartían una comida.

El hecho ocurrió el martes a la tarde, la niña se dirigió a su habitación, tomo de su alcancía sus ahorros y escribió una nota que decía: “vecinos, que malo que les hayan robado plata y por eso les traje plata. Era todo lo que tenía”, Anto

Luego Antonella salió de sus casa sin decir adónde iba, y caminó hasta la vivienda de la Andrea Pichifilo, Al llegar a su casa, dejó en la puerta la nota con un billete de cien pesos.

Andrea Pichifilo escribió en sus redes sociales, “Estoy triste porque nos robaron, pero no la actitud de la persona” señaló la vecina e hizo referencia a que a ella y a su hijo no les sobre la plata. “Pero llega una vecinita, Anto, y me deja en mi puerta esta notita que me hace llorar, pero de la ternura que me provoca y a la vez me da tranquilidad que hay personas que sí valen la pena. Gracias por el gesto, bella personita y también a tu familia porque ella está detrás de ti inculcando buenas acciones”.

Un poeta local a escribir un poema.

«NO TODO ESTA PERDIDO»

Sin decir a donde iba.

En una noche muy fria.

Ella un gran gesto tendría.

Que causa mucha emoción.

Campera en mano y acción.

Pide al papá el celular.

Con el intenta alumbrar.

Mientras rapido camina.

Y a casa de su vecina.

ANTO algo va a dejar.

Llega ella hasta la puerta.

Y lo que nadie sabía.

Que una nota dejaria.

Y en esa nota ella mete.

Sus ahorros un billete.

Para poder ayudar.

Un gesto para admirar.

De esta niña tan divina.

Sabiendo que a su vecina.

La acababan de robar.

Carlos Uriz.