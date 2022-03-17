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Maquinchao se prepara para celebrar sus 117 años

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Este viernes Maquinchao cumple 117 años y la celebración llega luego de dos años duro de pandemia, en el que lograron sortear dificultades y salir adelante frente a la pandemia.

“Queremos superar el sabor amargo que nos dejó los dos años de pandemia y el aislamiento. Por eso ahora queremos festejar, mostrar todo lo que logramos y tomar fuerza para seguir”, expresó la intendenta de la localidad, Silvina Frías.

Cronograma 117° aniversario de Maquinchao:

Jueves 17 de Marzo 19:00hs polideportivo municipal

• SHOWS CRISTIANO

• APRECIO DE SANGRE (ARTISTA PRINCIPAL)

VIERNES 18 9:OO HS INAUGURACIÓNES:

-JARDIN DE INFANTE N° 74

– 10 VIVIENDA IPPV

– ESCULTURA INGRESO AL PUEBLO

– LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR

– LUMINARIA LOTEO SOCIAL

– PERFORACIÓN DE AGUA QUE ABASTECERA LA ZONA NORTE

– 8 BAÑOS DE IPPV (PROGRAMA ERRADICACION DE LETRINAS)

– ESTADIO DE FÚTBOL DEL CLUB LIBANES

10:00 HS ACTO PROTOCOLAR

11:00 HS DESFILE CÍVICO (BANDA DE LA POLICÍA DE RÍO NEGRO)

12:00 HS DESFILE GAUCHO

13:00 HS. POLIDEPORTIVO MUNICIPALASADO POPULAR

14:00 HS BRINDIS

15:00 HS BAILE CAMPERO SÉRGIO FLORES

19:OO HS PRESENTACIÓN LIBRO (EN BIBLIOTECA POPULAR) Y BINGO FAMILIAR (PREMIO MAYOR ½ MILLÓN DE PESOS)

21:00 HS ACTUACIÓN GRUPO DE DANZAS MUNICIPAL APARCEROS

21:30 HS CRIMVAL- DANCE (DANZA URBANA)

22:00 HS BANDA LOCAL D-ZAPADA

22:40 HS GRUPO FEMENINO DE DANZAS APARCEROS

23:00 HS GRUPO LOS YUPANQUI

00:15 HS LEONARDO MIRANDA0

1:30 HS SÉRGIO FLORES EL RIONEGRINO DEL CHAMAME0

3:00 HS BAILE POPULAR0

SABADO 19

10:00 PASEO CRIOLLO

10:30 HS. (PREDIO ATARDECER CAMPERO)

– DESTREZAS CRIOLLA

– ALMUERZO

– NEGRO CAYUNAO

– ALMA IMPARABLE (DAMIAN ZARATE Y LA YUNTA PICANTE)

– LA COMARCA CHAMAMECERA

-PRUEBA DE RIENDA, BAILE DE LA NOVIA, CARRERA DEL MAMAO

-MONTA ESPECIAL (LEONEL CHICO VS LA SUREÑITA)

-DESAFÍO DE TROPILLEROS CATEGORÍA GRUPA

19:30 HS GIMNASIO MUNICIPAL

20:00 HS X-TASIS DANCES (DANZA URBANA)

20:30 HS BALLET MUNICIPAL APARCEROS

21:00 HS ROLY PEREZ

22:00 HS DUO ARUMA

23:00 HS 3 PUNTO CERO0

1:00 HS TRULALA0

2:30 HS BAILE POPULAR GRUPO BASES 3

DOMINGO 20

O8:00 HS PREDIO ATARDECER CAMPERO

-CONTINUIDAD DESAFÍO CATEGORÍA GRUPA

– DESAFÍO TROPILLERO CATEGORÍA BASTO

-ALMUERZO PARA JINETES

– BAILE CAMPERO LA COMARCA CHAMAMECERA

-LOS PÉGUALES

-MONTA ESPECIAL MECHI COÑA VS EL VENENO

-MONTA ESPECIAL LA ABUELA BLANCA VS EL REMOLINO

-ENTREGA DE PREMIO Y PASEO DE COLABORADORES

-APADRINADORES: MIGUEL HURIMAN, RULO DELGADO Y TOMAS LATORRE

-CAPATAS DE CAMPO: MATIAS CAYUNAO

-ANIMADOR: EL PAISA HUILCAPAN

-PAYADORES: JORGITO UTRERA

– RAFAEL HUERAO

9:00 HS a 18:00 HS FUTBOL INFANTIL • ESTADIO LIBANES • ESTADIO MUNICIPAL

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