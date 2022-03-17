Maquinchao se prepara para celebrar sus 117 años
Este viernes Maquinchao cumple 117 años y la celebración llega luego de dos años duro de pandemia, en el que lograron sortear dificultades y salir adelante frente a la pandemia.
“Queremos superar el sabor amargo que nos dejó los dos años de pandemia y el aislamiento. Por eso ahora queremos festejar, mostrar todo lo que logramos y tomar fuerza para seguir”, expresó la intendenta de la localidad, Silvina Frías.
Cronograma 117° aniversario de Maquinchao:
Jueves 17 de Marzo 19:00hs polideportivo municipal
• SHOWS CRISTIANO
• APRECIO DE SANGRE (ARTISTA PRINCIPAL)
VIERNES 18 9:OO HS INAUGURACIÓNES:
-JARDIN DE INFANTE N° 74
– 10 VIVIENDA IPPV
– ESCULTURA INGRESO AL PUEBLO
– LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR
– LUMINARIA LOTEO SOCIAL
– PERFORACIÓN DE AGUA QUE ABASTECERA LA ZONA NORTE
– 8 BAÑOS DE IPPV (PROGRAMA ERRADICACION DE LETRINAS)
– ESTADIO DE FÚTBOL DEL CLUB LIBANES
10:00 HS ACTO PROTOCOLAR
11:00 HS DESFILE CÍVICO (BANDA DE LA POLICÍA DE RÍO NEGRO)
12:00 HS DESFILE GAUCHO
13:00 HS. POLIDEPORTIVO MUNICIPALASADO POPULAR
14:00 HS BRINDIS
15:00 HS BAILE CAMPERO SÉRGIO FLORES
19:OO HS PRESENTACIÓN LIBRO (EN BIBLIOTECA POPULAR) Y BINGO FAMILIAR (PREMIO MAYOR ½ MILLÓN DE PESOS)
21:00 HS ACTUACIÓN GRUPO DE DANZAS MUNICIPAL APARCEROS
21:30 HS CRIMVAL- DANCE (DANZA URBANA)
22:00 HS BANDA LOCAL D-ZAPADA
22:40 HS GRUPO FEMENINO DE DANZAS APARCEROS
23:00 HS GRUPO LOS YUPANQUI
00:15 HS LEONARDO MIRANDA0
1:30 HS SÉRGIO FLORES EL RIONEGRINO DEL CHAMAME0
3:00 HS BAILE POPULAR0
SABADO 19
10:00 PASEO CRIOLLO
10:30 HS. (PREDIO ATARDECER CAMPERO)
– DESTREZAS CRIOLLA
– ALMUERZO
– NEGRO CAYUNAO
– ALMA IMPARABLE (DAMIAN ZARATE Y LA YUNTA PICANTE)
– LA COMARCA CHAMAMECERA
-PRUEBA DE RIENDA, BAILE DE LA NOVIA, CARRERA DEL MAMAO
-MONTA ESPECIAL (LEONEL CHICO VS LA SUREÑITA)
-DESAFÍO DE TROPILLEROS CATEGORÍA GRUPA
19:30 HS GIMNASIO MUNICIPAL
20:00 HS X-TASIS DANCES (DANZA URBANA)
20:30 HS BALLET MUNICIPAL APARCEROS
21:00 HS ROLY PEREZ
22:00 HS DUO ARUMA
23:00 HS 3 PUNTO CERO0
1:00 HS TRULALA0
2:30 HS BAILE POPULAR GRUPO BASES 3
DOMINGO 20
O8:00 HS PREDIO ATARDECER CAMPERO
-CONTINUIDAD DESAFÍO CATEGORÍA GRUPA
– DESAFÍO TROPILLERO CATEGORÍA BASTO
-ALMUERZO PARA JINETES
– BAILE CAMPERO LA COMARCA CHAMAMECERA
-LOS PÉGUALES
-MONTA ESPECIAL MECHI COÑA VS EL VENENO
-MONTA ESPECIAL LA ABUELA BLANCA VS EL REMOLINO
-ENTREGA DE PREMIO Y PASEO DE COLABORADORES
-APADRINADORES: MIGUEL HURIMAN, RULO DELGADO Y TOMAS LATORRE
-CAPATAS DE CAMPO: MATIAS CAYUNAO
-ANIMADOR: EL PAISA HUILCAPAN
-PAYADORES: JORGITO UTRERA
– RAFAEL HUERAO
9:00 HS a 18:00 HS FUTBOL INFANTIL • ESTADIO LIBANES • ESTADIO MUNICIPAL