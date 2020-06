Maquinchao: Personas que provengan de localidades con Covid-19 no tendrán permitido el ingreso

No me Gusta

Se les recuerda a los comerciantes que no está permitido el ingreso de personas que no cuenten con el barbijo, así como también que deben poner a disposición del consumidor las medidas de higiene obligatorias para cada comercio.

Las personas no esenciales, que provengan de las localidades donde existan casos activos de COVID-19, no tendrán permitido el ingreso excepto que; su domicilio sea aquí en Maquinchao, por lo que deberá ingresar en una cuarentena obligatoria y monitoreada de 14 días con el núcleo familiar conviviente.

