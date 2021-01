Maquinchao: el municipio realiza trabajos de limpieza en el basurero local

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Teniendo en cuenta que la gestión sostiene buenas prácticas ambientales, en este sentido se solicita la colaboración de la población para contribuir entre todos con el cuidado del medio ambiente, no solo no arrojando residuos en espacios públicos, sino también, realizando la denuncia correspondiente si vemos que arrojan basura en lugares no permitidos.

You May Also Like