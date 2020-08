Maquinchao: El COE resolvió no autorizar viajes a Jacobacci

No me Gusta

ARTICULO 1°: No se autorizarán viajes a Ingeniero Jacobacci, como también no se le permitirá el ingreso a quienes provengan de esa localidad, incluidos los proveedores, hasta que se determinen los lazos estrechos de los nuevos casos de COVID-19 positivos de mencionada localidad.

