Maquinchao: El COE habilitó la apetura de los comercios no esenciales

Se determina que: todos los comercios seguirán abriendo de lunes a sábado de 9hs a 19hs. Y se habilitará a partir del día 26 de mayo, la apertura de los comercios no esenciales como tiendas, peluquerías, quiniela, esta última abrirá sus puertas de lunes a sábado dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, Se le sugiere a los comercios, que por las bajas temperaturas puedan realizar horario corrido.

-Se les solicita a los comerciantes que al momento de descargar la mercadería debe proveer a sus empleados barbijos y guantes para realizar la misma.

-Aquellos comerciantes que deban descargar harina o algún otro alimento o mercadería que no sea conveniente que tenga contacto con el agua, debe descargarla y dejarla sin manipular durante 24hs.

Con respecto al ingreso de proveedores, se establece la vigencia de la hoja de recorrido que debe entregar el proveedor en el ingreso a la localidad a la que se le anexara un listado de normas, que a continuación se detallan

– Cumplir con el recorrido que declara

– Proveer la desinfección de la mercadería al momento de descargarla

– Evitar el contacto social con el comerciante y con los habitantes de la localidad (tener un

dialogo a una distancia no menor a 2 metros, no compartir bebidas sociales como mate evitar el saludo de contacto)

– Portar los elementos de protección obligatorios como barbijo, guantes y que los use durante todo el recorrido

– Portar los elementos de sanitización personal como alcohol en gel o diluido al 70% en el interior del vehículo.

El incumplimiento de las normas establecidas serán causal de suspensiones de ingreso de 1 (una) o 2 (dos) a la localidad

Se acondicionará la Residencia Primaria Virgen Misionera para que; aquellos proveedores que quieran pernoctar en dichas instalaciones lo puedan hace allí, esta medida se adhiere a las determinaciones adoptada por el gobierno provincial además de constituir una acción humanitaria ante las inclemencias climáticas.

Aquellos proveedores que lleguen después de las 19hs. Podrán ingresar a la residencia para pernoctar, dejando sus camiones en el derivador.

El cumplimiento de las restricciones, con respecto al ingreso de personas ajenas a la localidad son necesarias para permitir la flexibilización de medidas de aislamiento a nuestra comunidad, y posibilita disminuir las posibilidades de importación del virus a nuestro pueblo.

CUARENTENA

Con respecto a las personas que están cumpliendo la cuarentena controlada no se les dará el alta hasta que cumplan los días que le corresponden a cada caso, dependiendo esto del día que hayan viajado a la localidad de Jacobacci, ya que actualmente no se han determinado todos los nexos epidemiológicos de los casos antes diagnosticados.

OBSERVACIONES

-Continúan suspendidas las actividades recreativas como caminatas y ciclismo, se evaluará en la próxima reunión de COE:

-Se evaluará los momentos de oraciones para las iglesias que así lo requirieron, durante esta semana. Por lo que se solicitaron los protocolos a seguir y determinara en los próximos días, siempre y cuando no surjan nuevos positivo en la zona.

COE Maquinchao Comunicado 25 de mayo2020