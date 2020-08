Mamuel Choique: la historia de un agente sanitario que asiste a los vecinos en moto

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

La actividad no es sencilla, más en esta época del año en la que las temperaturas son muy bajas. Muchas veces llegar puede demandar un tiempo, sobre todo si los caminos están cubiertos de nieve. “Hay que andar con mucho cuidado, no podemos ir muy rápido porque también tenemos que cuidar nuestra integridad” señaló.

“En este tiempo se dificulta mucho el traslado, está muy frío, pero si el auto no tiene cadena con la nevada no se puede, así que utilizo mi moto. Si bien no es lo adecuado, podés ir eligiendo por donde circular”, explicó.

You May Also Like