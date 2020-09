Lotería de Río Negro incorpora Inteligencia Artificial para combatir el juego ilegal

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

“El juego ilegal avanza porque la oferta oficial del juego no es adecuada, no está a la altura de las demandas de los consumidores, o no está al alcance del público”, argumentó Ayestarán. En relación a esto, comentó que recientemente hubo avances en lo referente a la utilización de medios electrónicos para realizar apuestas, gracias al impulso del mercado y el trabajo del organismo.

You May Also Like