Los radicales Toro y Moussa se suman al Frente Renovador

El libro de pases se abrió anticipadamente y a pesar que falta bastante para las elecciones provinciales hay anuncios: Carlos Toro y Félix Moussa, intendentes radicales de Ingeniero Jacobacci y Ñorquinco, dejaron el espacio político de la UCR y se sumaron al Frente Renovador que conduce Sergio Massa.

La visita del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a Viedma, dio el marco propicio para confirmar los pases, que se conocieron específicamente en la reunión cerrada de ese espacio político con Massa.

Se comentó que el dirigente de Tigre le preguntó a Toro: “Carlos cantás”, y ante la respuesta afirmativa, volvió a preguntar “¿en público?”… “Ya está”, confirmó el intendente de Jacobacci. El juego de palabras validó a los presentes la incorporación al FR.

Las relaciones con Moussa y Toro vienen desde hace tiempo de la mano del barilochense Claudio Thieck, dirigente renovador y responsable de la CNRT de Río Negro.

Con Toro se trabajó en la remodelación de la estación del tren y El Museo Ferroviario, donde el Frente Renovador puso gestión de organismos nacionales, como fue también la reinauguración del Matadero Municipal de Jacobacci, con tránsito nacional, que opera la cooperativa de JJ Gómez.

Los renovadores se entusiasman con estas adhesiones, incluso se conoció que Daniel Pincheira, ex presidente de la Juventud Radical trabaja en el mismo ámbito, al tiempo que no descartan sumar en El Bolsón, al ex intendente radical “Cacho” Romera.

Gentileza ADN