Los Menucos vuelve a fase 1

El Centro de Operación de Emergencia Municipal (COEM) informa a la comunidad, que en el marco de la pandemia por COVID-19 , y teniendo el primer caso positivo en nuestra ciudad. Se establece volver a la fase de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), hasta nueva disposición.

A continuación se informa las siguientes medidas establecidas por el COEM, dispuesta por Resolución Municipal Nº 36/2020:

1-No se permite la libre circulación dentro de la localidad.

2-Cada ciudadano debe cumplir estrictamente las medidas de prevención :

a- Mantener entre personas una distancia de dos metros

b-Utilizar tapabocas

c-Lavarse frecuentemente las manos

d-Toser en el pliegue del codo

e-Desinfectar las superficies

f- No compartir mates, ni en familia ni en las instituciones públicas.

g-Ventilar los ambientes y mantenerlos limpios

3-El traslado a otros departamentos de la provincia o dentro del mismo departamento, deberá contar con las autorizaciones correspondientes: Certificado de Circulación Nacional y Certificado provincial; y solo se autorizará el traslado de extrema urgencia.

4-Toda persona que se traslade por extrema urgencia al Departamento de General Roca y San Carlos de Bariloche y a localidades con casos activos de COVID-19 deberá a su regreso cumplir el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio por 14 días.

5-Los productores rurales deberán solicitar el permiso en la caminera y solo podrán viajar a su establecimiento rural a realizar labores culturales y no para realizar actividades de esparcimiento y otros.

6-No se podrán realizar reuniones familiares.

7-No se podrán realizar reuniones de culto religioso.

8-Se cierran Las canchas de Padel y Gimnasio privados.

9-El horario de comercio es de lunes a sábado de 9:00 hs. a 21:00 hs. Y podrán realizar el servicio de DELIVERY dentro del mismo horario, manteniendo las mismas medidas sanitarias.

10-Los locales comerciales deberán permanecer cerrados los días domingos, debiendo proceder en dicha jornada a realizar limpieza y desinfección integral del local.

11-Solo se autoriza a Los restaurantes y rotiserías el servicio de DELIVERY de 9:00 a 23:00 hs.

12-El servicio de Taxi es de 8:00 hasta las 21:00 hs.

13-Unicamente para DELIVERY de restaurant y rotisería se podrá utilizar el taxi hasta las 23:00 hs.

14-Se suspenden las caminatas recreativas y de esparcimiento.

15-Los Proveedores de productos esenciales y no esenciales no podrán viajar al Alto Valle por esta semana. Debiendo programar sus viajes para que sean menos frecuentes.

16-Solo una persona por núcleo familiar está autorizado a realizar las compras y cumpliendo con las medidas de prevención.

17-Cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio determinado por las autoridades de salud pública.

18-Se reforzará los controles de ingreso a la localidad y se trabajará articuladamente con la caminera de Paso Cordoba.

19-El Nodo de Transporte seguirá con la misma modalidad de funcionamiento vigente a la fecha.

20-Se solicita a los ciudadanos de localidades vecinas, trasladarse a Los Menucos por extrema urgencia.

APELAMOS A LA CONCIENTIZACIÓN RESPONSABLIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE CADA UNO DE LOS CIUDADANOS, PARA PODER VENCER ESTA PANDEMIA QUE AÚN NO HA TERMINADO Y NOS PREOCUPA Y OCUPA A TODOS.

SI TE CUIDAS, ESTÁS CUIDANDO A TU FAMILIA, A TUS AMIGOS, A TUS VECINOS!!!!