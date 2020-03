Los Menucos suspende todas las actividades deportivas y culturales

La Municipalidad de Los Menucos, informa a toda la población: que se ha adherido al DECRETO PROVINCIAL Nº 266/20, del Poder Ejecutivo Provincial, el cual está en consonancia con lo decretado por las autoridades Nacionales, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020; en relación a las MEDIDAS PREVENTIVAS TOMADAS POR EL CORONAVIRUS (COVID -19), Y DISPUESTAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS NACIONALES PROVINCIALES Y LOCALES.

Que en el día de la fecha se ha reunido nuevamente el Comité de Emergencia local, Presidido por la Sra. Intendente Mabel Yauhar, para analizar el alcance de las medidas de prevención, ponerlas en práctica y fortalecer la promoción, concientización y responsabilidad social necesaria, para evitar la diseminación del virus y con el claro y único objetivo de PROTEGER LA VIDA DE CADA UNO DE LOS CIUDADANOS ENTRE TODOS, ANTE ESTA PANDEMIA MUNDIAL DECRETADA POR LA OMS (Organización Mundial de la Salud).

Lo tratado y determinado por el comité de Emergencia, enmarcado en las normas citadas y hasta nuevo aviso es lo siguiente:

-La Municipalidad de Los Menucos suspende a partir de hoy todas las actividades deportivas y culturales, cierre del Gimnasio Municipal.

-El Club Social, centros Comunitarios continuarán cerrados.

-Desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo se suspenden las clases. En consecuencia solicitamos a cada uno de los padres, adultos responsables de niños, adolescentes y jóvenes que permanezcan en sus hogares y evitando las reuniones con amigos.

-Evitar la circulación y amontonamiento de personas en Instituciones públicas: Municipalidad y Acción Social, Vialidad Provincial, Banco Patagonia, Hospital, IPROSS, Rentas, PAMI, Centro de Jubilados, Registro Civil, Juzgado de Paz, Regional VI y sus dependencias, entre otras.

-Se solicita a los Sres. Comerciantes extremar las medidas de higiene: ventilación y desinfección frecuente del local comercial. Regulando el ingreso de personas y cumpliendo con el distanciamiento de 2 metros.

-Los restaurantes y hoteles recibirán el instructivo para la implementación de las medidas de prevención, que deberán tener en cuenta con cada uno de los comensales y huéspedes.

-Los bares, boliches, salones para eventos, pub, canchas de padle, fútbol etc. se los invita a mantener cerrado, colaborando con la sociedad y evitando que los adolescentes, jóvenes y adultos se junten en espacios cerrados, muy propicios para la diseminación del virus.

-No se permitirá en los espacios públicos: plazas, playones y demás espacios verdes la permanencia de varias personas.

-Las Iglesias deberán dar cumplimiento a las normas vigentes de prevención evitando las congregaciones masivas.

-Las familias deberán organizarse para que una persona del núcleo familiar realice las compras y evitando concurrir a los comercios con niños.

-Se solicitará a las farmacias locales que tengan stock de alcohol en gel, alcohol etílico, jabones antisépticos, toallas húmedas, barbijos, guantes descartables, pañuelos etc.

-Los abuelos del hogar de Ancianos “Lancay Ruca”, no pueden recibir visitas, por ser hoy el grupo más vulnerable, ante esta pandemia

-Evitar en los hogares reuniones sociales de personas.

-Se solicita a los Sres. Comerciantes no abusar de los precios.

-Toda la comunidad deberá extremar las medidas de prevención difundidas por el Hospital local, medios de prensa, comité de emergencia.

Las medidas se irán revisando, ajustando por este Comité, mientras dure la Pandemia.