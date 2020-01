Los Menucos será sede del Pre Mundialito 2020

La localidad de Los Menucos se prepara para recibir a los equipos de Ramos Mexia, Jacobacci, Viedma y la Escuela Municipal de Pitrufquén de Chile en las fechas del Pre Mundialito 2020.

Los equipos de fútbol de la categoría 2007/2008 se cruzaran en el estadio de es localidad, el primer partido será el Jueves 23 de Enero

Estarán Jugando en los siguientes días y horarios:

PRIMERA FECHA – 23/01/2020

17:30 Chile vs Los Menucos CAT/07

18:30 – Sembrando Sueños Viedma vs Los Menucos – 04

19-30 -Ramos Mexia vs CET 26 de Jacobacci CAT /07

SEGUNDA FECHA – 24/01/2020

17:30 -Ramos Mexia vs Los Menucos cat/07

18:30 Chile vs Sembrando Sueños Viedma cat/04

19/30 – Ramos Mexia vs Chile cat/07

TERCERA FECHA – 25/01/2020

17:30 – CET 26 de Jacobacci vs Los Menucos cat/07

18:30 – Los Menucos vs Chile cat/04

19:30 – Ramos Mexia vs Chile cat /07

Por otro lado el equipo de Maquinchao viajará hasta Allen

En CATEGORÍA 2007

En Unión Alem Progresista de Allen

San Isidro de Cipolletti

Mallín Nehuén de Maquinchao