Los Menucos: Quedan habilitadas las Canchas de Pádel, gimnasios privados y reuniones familiares

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

10- El servicio de taxi se extiende hasta las 23:00 hs. manteniendo las medidas sanitarias. 11- Caminatas recreativas y de esparcimiento: =Pueden realizarse todos los días de la semana. =Se debe llevar en todo momento cubre-boca, tapa-bocas o barbijos de confección casera. =Guardar distanciamiento físico entre peatones no menor a dos (2) metros =NO se habilitan plazas, ni otros espacios verdes para ninguna actividad.

You May Also Like