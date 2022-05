Los Menucos: Milagros Catrín, una joven Tejedora de la Región Sur.

Se trata de Milagros Catrín, nacida y criada en la localidad de Los Menucos. Con sólo trece (13) años de edad practica el oficio del tejido artesanal, heredado de su madre Laura.

A su corta edad, la pequeña, con su habilidad de “tejedora” transforma todo tipo de hilado en arte. Sus inicios comenzaron en épocas de pandemia, dónde el encierro no daba tregua alguna.

Milagros dice “aprendí a tejer a los diez (10) años de edad y con la pandemia desarrollé las habilidades de cruzar hilos, dibujar tejidos; realicé alfombras, caminitos de mesa, y ahora me encuentro haciendo una pechera para caballos”.

En su trabajo con el proceso del hilado, de la fibra de lana, destaca el instrumento valioso de “la rueca”, que para ella es más que una herramienta .Lamenta que la tiene en reparación, y no pueda usarla, pero demuestra que la actividad es reconocida por los infantes también.

Milagros hilando en rueca.

Su madre, Laura, comenta que luego de la pandemia Milagros reforzó sus prácticas “antes solo cruzaba hilos en su rueca y nada más, luego se notó un avance importante en ella de aprendizaje con los labores de diseños, dibujos y aplicación de los mismos”.

Sus primeros pasos fueron en el telar redondo, pero actualmente se está insertando en las habilidades del Telar Tradicional Mapuche, donde su mamá es la maestra en el tema.

“El telar tradicional Mapuche lo está aprendiendo conmigo, porque yo soy tejedora hace años, ella logró contemplar mi dedicación y quiso aprender, por supuesto que es un placer heredarle mi arte” expresó Laura, la madre de Milagros.

La pequeña también sabe tejer al crochet y está aprendiendo la técnica de las dos agujas.

“Muchas veces uso el tejido como una terapia, porque cuando estoy muy cansada o saturada de las tareas escolares, me hago un tiempo, me siento en el telar y me conecto con mi “yo” personal” agregó Milagros.

Actualmente la niña se encuentra tejiendo una pechera para caballos, mientras cursa su primer año de secundaria en la localidad.

texto: Carla Eliana Spaiger.