Los Menucos: El COEM autorizó la salida recreativas y los ingresos de proveedores

El COEM de Los Menucos autorizo nuevas medias para los vecinos y proveedores que salen e ingresen a a localidad.

El Centro de Operación de Emergencia Municipal (COEM) informa a la comunidad, que en el marco de la pandemia por el covid-19 y para evitar su proliferación la Municipalidad de Los Menucos adhiere según Resolución Municipal Nº 30/2020 a los Decreto Nacional y Provincial en cuales se PRÓRROGA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2020 INCLUSIVE.

También se informa las siguientes medidas, según Resolución Municipal Nº 31/2020:

1- Los comercios se abrirán de 9:00 a 19:00 hs. de lunes a sábados, permaneciendo cerrados los domingos para su desinfección. Y deberán contar con los elementos de higiene necesarios: alcohol en gel, guantes, tapa bocas, otros.

2- Se autorizan las salidas recreativas y de esparcimiento individual, para caminatas o paseos en bicicleta por senderos aledaños a la localidad en un tiempo máximo de una hora entre las 13:00 y 17:00 hs. en los siguientes días:

a. Miércoles, viernes y domingos menores hasta 12 años acompañados de un mayor del grupo conviviente.

b. Martes, jueves y sábados personas mayores de 12 años siempre en forma individual.

c. No se habilitan plazas, bicisendas, plaza de la salud, ni otros espacios públicos dentro de la localidad para esta actividad.

d. Se continúan con las mismas medidas preventivas:

• Evitar la concentración de personas y respetar el distanciamiento social entre peatones no menor a 2 (dos) metros.

• Uso obligatorio de cubre-bocas, tapa-bocas o protectores buco-nasales.

3- Solo una persona por núcleo familiar podrá salir a realizar compras esenciales y podrá ser: un adulto o un adolescente.

4- Los Comercios habilitados podrán establecer un servicio de atención al cliente mediante la modalidad de delivery, en los siguientes días y horarios: de lunes a sábado en el horario de 11:00 a 18:00 hs.

5- Los comercios habilitados en el rubro gastronómico deberán realizar el servicio de reparto a domicilio de alimentos y bebidas en los siguientes días y horarios: de lunes a sábado en el horario de 12:00 a 14:30 hs. y de 20:00 a 23:00 hs.

6- Nodo de carga: la desinfección de mercadería y vehículos de distintos portes que arriben a la localidad, se realizará de 08:00 a 17:00 hs.

7- No se permiten las visitas de familiares, ni el ingreso de proveedores a la Residencia de Larga Estadía “Lancay Ruca”, las únicas personas autorizadas son: personal de la institución y agentes de salud pública, por ser los adultos mayores personas de alto riesgo.

8- Las Canchas de Pádel, gimnasios, canchas de fútbol, centros comunitarios, seguirán cerrados a todo público.

9- No está permitido ningún tipo de reuniones sociales: cada familia debe permanecer en sus hogares con su núcleo familiar conviviente y no con demás familiares, amigos o vecinos, salvo las siguientes excepciones: cuidado y atención exclusivo de personas mayores, atención a personas con discapacidad.

10- Quienes deben trasladarse a otras localidades de la provincia sólo podrán hacerlo en caso de extrema urgencia y deberá: tener las autorizaciones de circulación actualizada, cumplir los protocolos sanitarios, a su regreso realizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio por catorce días si viajó a localidades con casos activos de Covid-19, según los Partes de Prensa del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.

11- Los proveedores y distribuidores deberán cumplir estrictamente con las medidas de prevención ya establecidas.

12- Las iglesias permanecerán cerradas.

13- La obra pública continúa exceptuada bajo estrictos protocolos sanitarios.

14- Los productores rurales locales que deban atender las actividades culturales en sus establecimientos, deberán dar aviso de egreso e ingreso a la localidad en Seguridad Vial – Destacamento de Tránsito.

15- Es obligatorio el uso de tapa boca, el distanciamiento social y extremar las medidas de higiene.

16- Se recuerda que las personas exceptuadas en del Decreto Necesidad Urgencias Nº 297/2020 deben limitarse al estricto cumplimiento de sus funciones, ante cualquier omisión o falsedad en lo declarado, estará sujeto a las disposiciones establecidas en el código penal.

17- Se solicita a todas las personas de la localidad a respetar los horarios establecidos para la circulación. Y extremar las medidas de prevención para evitar la proliferación del Covid-19.

18- Las medidas podrán ser modificadas o ampliadas por el COEM (Centro Operativo de Emergencia Municipal)

Es importante que cada ciudadano respete las medidas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que sea responsable de sus actos individuales y que comprenda que estamos cuidando las salud de todos y que las decisiones del COEM, están en consonancia con los Decretos Nacionales y Provinciales vigentes y a los cuales se viene adhiriendo total y / o parcialmente por Resoluciones Municipales.

A esta pandemia la vencemos entre todos con responsabilidad y compromiso por la vida de cada uno de los ciudadanos.