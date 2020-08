«LOS HOMBRES DEL CAMPO PATAGÓNICO» por Jorge Castañeda

No me Gusta

No me Gusta ( 25% )

“Están en el principio, como estaba/ el aire por el que uno iba/ y que después y siempre se volvía/ lejanías de parva y polvareda, o como estaba/ el otro aire, grande y hecho cielo/ lleno de sol, circunvalado/ por los cuatro horizontes que eran uno. / Estaban por la misma razón por las que estaba/ el fuego en los fogones, el olor/ a tierra húmeda en el trueno, el esplendor/ en la horas de la puesta. Si mirabas/ la lluvia venir atropellando montes, los veías. Si pensabas/ en el viento, los pensabas. / Eran un elemento más entre los otros/ elementos, otra fuerza entre todas/ las fuerzas naturales, En el principio/ de todos los principios, en el principio/ aquel que fue la infancia no creías/ que hubiera tierra que no fuera campo/ ni otros que no fueran ellos, los hombres de caballo”.

