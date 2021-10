Los festejos de un nuevo aniversario se celebrará con más de 250 corderos en Sierra Colorada

Sierra Colorada se prepara para vivir un nuevo Aniversario de la localidad y una nueva edición de la Fiesta del Cordero Patagónico. Este año serán mas de 250 corderos al asador y con artistas locales y regionales.

La fecha para para los festejos es 10,11 y 12 de diciembre, en esta oportunidad serán mas 250 corderos al asador y los números artísticos serian locales y regionales teniendo en cuenta la situación económica.

Por otro lado desde la Comisión invitan a la comunidad y vecinos de la región a colaborar con la compra de bingos recientemente salidos a la venta. Serán tres series A,B Y C las líneas de la Serie A a la C será de $2000 y Cartón lleno serie A Y B $25000 quedando por último la serie C con las líneas de $2000 y Cartón lleno de $100.000 siendo este el premio mayor.

En total en juego hay más de $160.000.Dicho bingo se jugará el 20 de Noviembre próxima a las 20hs en el Gimnasio Municipal.

Desde la Comisión organizadora, aún no se sabe si este año los corderos se darán gratis o tendrán un costo, tampoco hay artistas confirmados…