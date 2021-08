Los candidatos de JSRN recorrieron 40 ciudades en menos de una semana

En los primeros días de campaña, Juntos Somos Río Negro expuso todo su poder territorial, llevando su propuesta prácticamente a toda la provincia, para visitar, escuchar y dialogar con los vecinos y vecinas.

“Los rionegrinos padecemos la pelea nacional, la eterna y agotadora disputa entre los dos partidos nacionales que se pelean por los votos del Gran Buenos Aires y se olvidan del interior. En realidad, parece que pelean, pero tienen la misma incapacidad, no solucionaron la inflación, la desocupación ni la devaluación del peso”, sostuvo el precandidato a diputado nacional, Agustín Domingo.

“La pelea nacional paraliza, no deja avanzar, nubla la posibilidad de respuestas a los grandes problemas. El que se fue quiere volver para echarle la culpa al que está, y el que está no resuelve porque sus excusas son que todo lo malo es del que se fue: el país es más que una pelea entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Las economías regionales existen y son importantes para nosotros”, remarcó el exministro de Economía de Río Negro.

Explicó que “no se ponen de acuerdo, y crece la pobreza y la inflación. Estamos así porque los partidos nacionales no tienen voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos mínimos sobre cómo debe manejarse la economía, sobre cuál debe ser el tamaño y el rol del Estado y cómo financiarlo. Los rionegrinos nos merecemos la oportunidad de definir nuestro destino”.

Esta semana, Domingo visitó Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, General Roca, Cervantes, Allen y Bariloche.

En tanto, su compañera de fórmula, Mercedes Ibero estuvo en Mainque, Ingeniero Huergo, General Godoy, Villa Regina, Valle Azul, Chichinales, Chimpay, Coronel Belisle, Darwin y Viedma.

Además, Lucas Pica recorrió Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Río Colorado, General Conesa, Guardia Mitre, Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Cipolletti.

Marcela Ávila completó actividades en Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Bariloche, El Bolsón y Villa Regina.